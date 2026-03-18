ガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）が4月にカムバックする。3月17日、KISS OF LIFEは公式SNSを通じて新アルバムのポスターを公開し、カムバックを告知した。【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”公開されたポスターには、目や唇といった顔のパーツが断片化して描かれており、炎で表現されたハートの中にアルバムタイトル「Who is she」が刻まれ、視線を奪った。（写真提供＝S2エンターテインメント