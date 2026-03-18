居酒屋「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、2026年3月18日（水）から、対象のドリンクが1杯10円（税込）になる「酒飲みパス」を数量限定で販売する。【商品画像】「餃子のかっちゃん」のおすすめメニューはこちら近年、食品や光熱費の相次ぐ値上げにより、生活防衛意識が高まっている。中でも、外食費においては、価格改定が相次いだことで、気軽な日常ではなくなった、という声も増えている。こうした背景をなんとかしたいと、同