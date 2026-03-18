◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）東十両１３枚目・島津海（放駒）が１８日、日本相撲協会に休場を届け出た。対戦相手の東白龍（玉ノ井）は不戦勝となる。１０日目まで２勝８敗で、来場所の幕下転落が確実となった。２９歳の島津海は、１５日に肺炎で亡くなった元大関・若嶋津の日高六男さんの愛弟子。悲報を聞いた直後の９日目には、同じ鹿児島出身でしこ名をもらった先代師匠について「思い出すこと