【ADR-04-MkX ディフェンダー】 7月 発売予定 価格：4,620円 ウェーブは、プラモデル「ADR-04-MkX ディフェンダー」を7月に発売する。価格は4,620円。 本製品は、アニメ「超時空要塞マクロス」より、マクロス艦の防衛にあたるデストロイド「ADR-04-MkX ディフェンダー」を、1/100スケールでプラモデル化したもの。 「トマホーク」同