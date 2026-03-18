資料自転車用ヘルメット 香川県は新年度が始まる2026年4月1日から、自転車通学の高校生に対してヘルメット購入費の補助を行います。 購入期間は９月30日までで、一定の安全基準を満たした新品の自転車用ヘルメットを購入した場合、１個につき5000円を上限に補助します。 香川県は補助対象となるヘルメットを販売する協力店を募集しています。協力店として登録されれば、香川県のホームページに店名が掲載