南海キャンディーズの「しずちゃん」こと山粼静代が１８日、東京・日本橋三越本店で開催中の「よしもとアートフェア」（２３日まで）の取材会に出席した。吉本興業に所属するしずちゃん、レイザーラモンＨＧ、キシモトマイらアート活動も行う１３人の芸人の作品が集結。複数の吉本所属芸人による大規模な展示会は今回が初めて。しずちゃんはアーティスト歴約２０年。同展覧会の真横の会場で行われている「手塚治虫版画