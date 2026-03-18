読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！大学1年生の主人公は、バイト先の4年生の先輩に淡い恋心を抱いていました。彼女がいるのに甘い言葉を囁く先輩の真意と、卒業式の夜に明かされた残酷な嘘。裏切られた主人公の、まさかの逆転劇を描きます。彼女がいる先輩に恋をしてしまった私大学に入学したばかりの私は、バイト先の4年生の先輩に恋をしていました。彼には彼女がいましたが、私にだけは特別な態度を見せてくれた