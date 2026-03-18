◆米大リーグオープン戦ロイヤルズ―ドジャース（１７日・米アリゾナ州サプライズー＝サプライズスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の敵地・ロイヤルズ戦に先発し、３回に１死から３者連続四球と制球を乱して降板した。オープン戦の特別ルールで４回からは再び登板。先頭打者からカットボールで見逃し三振を奪ったが、１死走者なしで中前安打を浴び、１死一塁から右打ち