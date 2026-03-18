◆ＷＢＣ決勝米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）初の世界一を目指すベネズエラ代表のオリックス・マチャドが、救援登板した。６回２死一塁から登板し、大谷の同僚でもあるスミスを二邪飛に抑えた。この日でチーム最多タイ６登板目。８回も続投したが、ハーパーにまさかの同点２ランを浴びた。この日は大一番を前に記者会見に臨み、日本での経験について言及。ＷＢＣでの活躍で脚光を浴び