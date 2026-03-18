昨年出産を発表した元人気アイドルの春らしいショットにファンはくぎ付けだ。元ＮＧＴ４８の荻野由佳は１７日にインスタグラムを更新。「暖かくて最高な気温だった」と書き出し、野外でのショットを投稿。「早く夏にならないかなーーって最近は毎日思ってるけど夏にったらなったで、早く冬にならないかな〜って思うんだよねお仕事終わって息子と母と合流してちょっとお出かけしたよ〜〜うん！今日もいい一日！」とつづ