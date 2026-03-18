あなたは読めますか？突然ですが、「素寒貧」という漢字読めますか？どこかユーモラスな響きがある言葉ですが、漢字で書かれると何のことか分からず、戸惑う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「すかんぴん」でした！素寒貧とは、非常にお金に困っている様子や、一文無しで貧しい状態のことを意味します。また、そのような人をからかって呼ぶ際にも使われる言葉です。例文としては、散財してしまった状況を自虐して