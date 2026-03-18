あなたは読めますか？突然ですが、「滞る」という漢字読めますか？ビジネスや日常生活でトラブルが起きた際によく使われる言葉ですが、漢字で書かれると一瞬戸惑う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「とどこおる」でした！この漢字は、物事が順調に進まず、一箇所に溜まって動かなくなることを意味します。また、支払うべきお金などの期限が過ぎても済んでいない状態を指す際にも使われる言葉です。例文としては、