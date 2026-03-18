3児の母でタレントの小倉優子（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。ママ友と集まって焼いたという手作りパンを披露した。【写真】「おしゃれです」小倉優子が披露した焼きたての“手作りパン”小倉は「ママ友と集まって、毎月パンを焼く貴重な時間です」と報告し、「二年目になりました」と紹介。「『この会が20年続くかなぁ♪』なんて話になりました笑」と明かし、「食べるのも作るのも話すのも大好きなメンバーなので