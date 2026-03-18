全国の老舗和菓子38ブランドが集結する『第80回 全国銘菓展』が、きょう18日より東京・日本橋三越本店で始まった。今回は、開催史上初「お菓子の恐竜展」となり、和菓子の老舗の技で“恐竜の世界”が楽しめる。『全国銘菓展』は、1950年の初開催以来、日本の和菓子文化を紹介し、近年は「猫」「虹」「水族館」「宇宙」などの親しみやすいテーマで、幅広い世代に和菓子の魅力を発信してきた。今回は「恐竜」をテーマに、全国