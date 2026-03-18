俳優・窪塚洋介の妻でインフルエンサー・実業家の窪塚優香（42）が、初の書籍『最高のパートナーと出会って幸せになる秘密』（KADOKAWA）をきょう18日に発売した。夫は帯文に「恋人、花嫁、愛妻、賢母、良き伴侶ってのはこういう子のことさ」と愛を込めて寄せた。【画像】窪塚優香の初著書『最高のパートナーと出会って幸せになる秘密』内容紹介窪塚優香は、今でこそインフルエンサー、プロデューサー、企業のコンサルタントと