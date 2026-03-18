お笑いタレント芋洗坂係長（58）が18日までにインスタグラムを更新。映画「マルサの女」などに出演した俳優の青柳文太郎さんの訃報を受け、追悼した。芋洗坂係長は「悲し過ぎる訃報が届きました」と書き出し、青柳さんの写真をアップ。「昔、働いていたお店の先輩で、俳優としても大先輩。ひと回りも年下の私と同じ目線で話してくださり、よく飲みにも連れて行っていただいた大好きな先輩」と関係を記した。続けて「家電量販店のCM