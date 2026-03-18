笑顔を見せるドジャースの大谷翔平＝2025年8月、米ロサンゼルス（共同）スポーツビジネスを扱う米メディアのスポーティコは17日、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が今年、1億2500万ドル（約198億7500万円）の副収入をスポンサーなどから得る見込みだと伝えた。単年での副収入は、男子ゴルフのタイガー・ウッズ（米国）が2009年に記録した1億500万ドルを抜き、スポーツ選手として史上最高額になるという。ただ、物価上昇を考