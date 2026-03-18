原油の先物価格の上昇が一服したことで、きょうの日経平均株価は値上がりしています。上げ幅は一時1100円を超えました。【映像】日経平均株価 上げ幅一時1100円超国際的な指標となるニューヨーク市場の原油先物価格の上昇が落ち着き、17日のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって上昇した流れを受けています。特にAI・半導体関連が大きく押し上げています。日経平均はきのうまで4営業日連続で値下がりしています。（ANNニ