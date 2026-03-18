お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の太田光（60）とともに出演。植木等さんから教わったことを明かした。田中は「はかまでトイレでおしっこの仕方を教わったのは植木さん」と切り出した。「紋付きはかまって正月多いじゃない。で、トイレで『これ、こうやってやるとできるんだぜ』って。普通に脱ぎ着できないから、おしっこもしづらい」と説