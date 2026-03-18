今年7月から愛知県長久手市のジブリパークで展示が始まる、宮崎駿監督の最新作「パノラマボックス」が披露されました。箱の中に描かれた絵をのぞき込むと、小型飛行船に乗ったナウシカが虫たちと空を飛ぶ様子が見られる“仕掛け絵”のような絵箱となっています。これらの作品は、宮崎監督が映画『君たちはどう生きるか』の制作終盤に制作を始め、およそ3年半かけて作られました。宮崎吾朗監督：「ジブリパークが