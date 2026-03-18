お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の太田光（60）とともに出演。ミッツ・マングローブからのLINE内容を明かした。前週の放送で相方の太田が大爆発。2月のTBS系衆院選開票特番出演をめぐる一部悪評に対し、1時間以上も実名を挙げ反論し続けた。結果、ネット上では「神回」と称賛する声もあった。田中は「先週、ミッツ・マングローブからLINE