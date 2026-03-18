各国の税制には、増税に対して特に敏感な税目があります。ビール税や消費税、燃料税など、税率を少し変えるだけで政治や社会に大きな影響を与える場合があります。過去の事例を振り返ると、増税の失敗は政権の支持率低下や選挙結果に直結しており、各国の政治家にとって慎重さが求められる課題となっています。本記事では、各国の税目と政治の関係性について、2026年3月に『世界の税金はどうなっているのか富裕層の相続戦略シリ