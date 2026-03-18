「愛する孫のためなら」という純粋な善意……それが、実子や義理の子ども家族とのトラブルに発展するケースも少なくありません。教育費支援という名の“美談”が、いかにして家族の絆崩壊のシナリオへと変貌したのか。実際に起きたトラブル事例と、その予防策をみていきましょう。お金を返してくれ…父が息子に懇願したワケ地方都市で年金生活を送るTさん（70代）。現役時代に蓄えた老後資金には、それなりの余裕がありました。転