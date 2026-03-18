「ムラーノ」と聞いて「初代モデル」を懐かしむファンの声も2026年3月17日、日産は米国で生産しているSUV「ムラーノ」を日本国内に導入すると発表しました。国土交通省が2026年2月に創設した「米国製乗用車の認定制度」を活用するもので、発売は2027年初頭を予定しています。【画像】超カッコいい！ これが12年ぶりに国内復活する「新型ムラーノ」です！ 画像で見る（30枚以上）これに対し、SNSなどでは早くも多くの反響が集