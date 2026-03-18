子どもを授かれないけれども、子どもを育てたい人が最後に考える選択肢が、養子や里子ではないでしょうか。今回はNPO法人Fine主催の「里子・養子当事者のお話を聞く会」に登壇した、特別養子縁組家庭で育ったみそぎさんと、3歳から里親のもとで育った大学生の小春さんのお話から、里親や養親とはどうあるべきなのかについて深く掘り下げました。養子を養育する親の役割とは産みの親に遺棄されて乳児院に預けられ、2歳半から特別養