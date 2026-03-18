子育てでいちばん大変だった時期といえば、いつが思い浮かびますか？新生児の頃、ハイハイをするようになった頃、歩けるようになった頃、人によってさまざまでしょう。ママのキャパだけではなく、お子さんの性格やタイプによっても大変さは変わります。今回、ママスタにはお子さんのタイプについて、こんなアンケート投稿がありました。『お子さんが小さかった頃、親の手を振りほどいて走ってしまうタイプだった？それとも、大