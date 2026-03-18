最近のSNSでは、AIの急速な普及とあいまって、精巧なフェイク画像やフェイク動画が溢れている。一般人が簡単にフェイクを作れるようになった現代において、生身の私たちが自ら判断しなければいけないこととはいったい何か――。 【画像】SNS上に存在するたくさんの偽アカウント 社会情報学の専門家でもある山口真一氏の書籍『炎上で世論はつくられる――民主主義を揺るがすメカニズム』より一部を抜