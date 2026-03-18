今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【令和7年度カモケツ投稿祭】潜水するカモは地の利を得て撮影すること（上から見下ろすと水中が見えやすいため）【シリーズとりさん】』というおばあちゃんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）キンクロハジロ、ホシハジロ かわいいね。 潜水カモはほかのカモより足が体の後ろ寄りについてるんだって。 カモじゃないけど潜水する水鳥のカイツブリはもっと後ろに足