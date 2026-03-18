＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇17日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞3試合で構成された春のアジアシリーズが終了し、戦いは米国本土へ。今季ツアー出場資格を持つ日本勢15人全員が一堂に会する戦いを前に組み合わせが発表された。【写真】ファウンダーズカップで撮影！渋野日向子の最新スイング日本勢の先陣を切って原英莉花が日本時間午後11時36分にスタート。そこか