吉田鈴が自身のインスタグラムを更新。「大学を卒業しました！」と嬉しそうに記すと、卒業証書を手にした笑顔の写真を投稿した。【写真】吉田鈴が卒業証書を受け取る瞬間「試合の日程で、卒業式に参加できずでしたが卒業式を開いてくださいました」「本当にありがとうございます！」と、大学の温かい対応に感謝した。2枚目の写真は神妙な面持ちで証書を授与される姿。大学生活の素晴らしい締めくくりのシーンだった。吉田が卒業し