バルミューダが新たに提案するのは、「時間をどう表示するか」ではなく、「時間をどう感じるか」という視点の置き時計だ。新製品「The Clock」は、光と音を使って時刻を表現する手のひらサイズの置き時計。時刻表示に加えて、リラックスや集中、目覚めといった1日の流れに寄り添う機能を備え、良い時間を過ごすために役立つ時計というのがコンセプトだ。価格は5万9,400円、3月18日から予約を開始し、4月中旬以降に順次出荷する。シ