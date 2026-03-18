◇大相撲春場所11日目（2026年3月18日エディオンアリーナ大阪）十両の島津海（29＝放駒部屋）が休場した。全休だった去年の春場所以来で、対戦相手の東白龍（29＝玉ノ井部屋）は不戦勝となる。今場所は7場所ぶりに十両に復帰したが3日目から8連敗で負け越していた。15日には入門時の師匠だった元大関・若嶋津の日高六男さんが69歳で死去。悲しみをこらえ土俵に上がっていた。