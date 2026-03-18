１７日午後、神戸市西区の住宅で火事があり、住人の７０歳の男性１人が死亡しました。 警察と消防によりますと、１７日午後４時前、神戸市西区玉津町で、「戸建て住宅の換気扇から白煙が出ている」と通行人から１１９番通報がありました。 消防車など１２台が出動し、火は約１時間後に消し止められましたが、木造２階建て住宅の１階の寝室約２０平方メートルが焼けました。 住人の森初巳さん（７０）が寝室のベッ