宅配業者を装って強盗に入り、住人にけがをさせた疑いで逮捕された男が、「荷物が宅配ボックスに入らない」などと告げて住人を外におびき出していたことがわかりました。 【写真を見る】「荷物が宅配ボックスに入らない」と住人を外におびき出す宅配業者装い「強盗や」住人女性に暴行しけがさせた疑い「首は絞めていない」と一部否認大阪・池田市 １７日送検された兵庫県西宮市のマッサージ店経営・於田義法容