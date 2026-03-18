京都府土地開発公社の経理担当の職員が、業務で管理していた８億７８５０万円を横領したなどとして長男とともに再逮捕されました。 京都府土地開発公社の総務部主査・守山繁美容疑者（５９）と、長男で会社役員の守山琢海容疑者（２９）は、公社名義の口座から繁美容疑者の５つの口座に計８億７８５０万円を振り込んで、横領した疑いがもたれています。 繁美容疑者は発覚を免れるため、社印などが押された公社名義の残高証