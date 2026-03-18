◇第6回WBC決勝米国─ベネズエラ（2026年3月17日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝は17日、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで1次リーグB組2位の米国と同D組2位のベネズエラが対戦。2点を追う米国は6回2死一塁でアーロン・ジャッジ外野手（33＝ヤンキース）が三ゴロに倒れた。一発出れば同点。ジャッジがコールされると球場は大歓声が巻き起こった。だが3ボール1