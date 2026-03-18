やり直しの裁判で無罪となった元・看護助手の女性が国に賠償を求めている裁判の弁論で、女性側は検察が警察の違法な取り調べの抑制を怠ったと主張しました。 滋賀県東近江市の湖東記念病院で看護助手として働いていた西山美香さん（４６）は、２００３年に入院患者を殺害したとして実刑となり、服役後の再審で無罪が確定しました。 その後、西山さんは、国と滋賀県に損害賠償を求めて提訴。一審の大津地裁は県に約３１００