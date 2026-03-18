春闘の集中回答日を迎え、各社の回答状況をボードに記入する金属労協の担当者＝18日午前、東京都中央区2026年春闘は18日、主要企業の集中回答日を迎え、三菱重工業や川崎重工業、三菱電機が基本給を底上げするベースアップ（ベア）相当分で労働組合の要求に満額回答した。物価高が長引く中、連合が目標とする全体賃上げ率5％の3年連続の確保に向け、大手企業は高水準の賃上げが相次いだ。中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰な