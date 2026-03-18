アフリカのケニア中部にあるケニア山で、登山をしていた日本人1人が現地時間の12日に滑落し、死亡した。外務省が18日、明らかにした。性別や滑落した際の状況は明らかにしていない。ケニア山は標高約5200メートルで、アフリカで2番目に高い山。ケニア山国立公園は1997年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録された。（共同）