元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（57）の長男で、タレントのMatt（31）が18日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを披露した。「日テレ系 ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』最終回にゲストとして出演させて頂きました」と書き出し、timeleszの菊池風磨と自身を“Matt化”した2ショットや女優ののんと自身の2ショットなどアップ。「撮影現場もとても楽しくてすごくいい経験になりました1枚目のMatt