タリーズコーヒージャパンは、環境配慮型店舗「TULLY’S COFFEE ＆TEA 大井町トラックス店」を28日にオープンする。環境配慮素材を活用したサステナブルな店舗づくりと、紅茶メニューを充実させた「＆TEA」業態が特徴となる。【写真】コーヒー抽出後に出るコーヒーグラウンズを再利用した壁面など、随所にリサイクル素材が活用された店内同店は、大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」2階に位置する。店内には、環境に配慮