野球評論家で元西武ライオンズ監督の辻発彦氏（67）が17日、都内で文化放送の定例会見に出席、解説を務める「ライオンズナイター」について話した。準々決勝でベネズエラに敗れたWBC日本代表について「優勝を願っていたので、非常に残念。投手陣が離脱したというのもあって、先発投手が中継ぎに回るのがマイナスに働いた。でも、WBCも回を重ねるごとに、各国の本気度がすごくなって来た。大谷（翔平）君の活躍もあって、メジャーリ