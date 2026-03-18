お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が17日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。芸人界で話題の「パンクブーブー」佐藤哲夫（49）と「ちょんまげラーメン」きむ（38）の“ガチゲンカ”について語った。ケンコバは、相席スタート・山添寛と食事していた際、「今ホットな争いがあるんです」と、佐藤とキムのことを聞かされたという。きむが営業でネタを披露した後、パンクブーブー・佐藤から「フジモ