「オープン戦、ロッテ−阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神の坂本誠志郎捕手、佐藤輝明内野手、森下翔太外野手が試合前練習でともに侍ジャパンとしてＷＢＣに出場したロッテ・種市篤暉投手と再会し、談笑した。フリーアップ中の約１０分間だった。坂本と佐藤輝がまずは種市と再会すると、途中から森下も合流した。種市と坂本は７日の１次ラウンド韓国戦でバッテリーを組み、１回無安打３奪三振に抑えていた。