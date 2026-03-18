お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。同局の安住紳一郎アナの言葉を紹介した。前週の放送で太田は大爆発。2月のTBS系衆院開票選特番出演時をめぐる一部悪評に対し、1時間以上も実名を挙げ反論し続けた。結果、ネット上では「神回」と称賛する声もあった。太田は日曜、同局系ラジオで安住アナと前後の番組を担当し