ウォルト・ディズニー・ジャパンは、SFアクション映画『プレデター：バッドランド』のブルーレイ＋DVD/4K UHD＋ブルーレイの販売を開始した。価格はブルーレイ＋DVD セットが5,390円、4K UHD＋ブルーレイ セットは7,590円。また、『プレデター』『プレデター２』『プレデターズ』『ザ・プレデター』『プレデター：ザ・プレイ』の5作品をセットにした『プレデター ペンタロジーBOX＜4K UHD＋ブルーレイ／10枚組＞』も同時発売となっ