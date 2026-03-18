ハピネット・メディアマーケティングは、映画『ランニング・マン』のデジタル配信をApple TV、Amazon Prime Video、U-NEXTなどで開始した。また、2026年6月3日にブルーレイ＋DVD／4K UHD＋ブルーレイの販売を開始する。価格はブルーレイ＋DVDが5,390円、4K UHD＋ブルーレイは7,590円。また、4K UHD＋ブルーレイについては、Amazon.co.jpで限定スチールブック仕様のパッケージも発売される。こちらの価格は8,690円。『ランニング・