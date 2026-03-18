１８日のＮＨＫ「あさイチ」に、一昨年の連続テレビ小説「虎に翼」に出演した土居志央梨、戸塚純貴、小林涼子がゲスト出演。２０日に同ドラマのスピンオフ作品「山田轟法律事務所」が土居主演で放送される。ドラマ作者・吉田恵里香氏の収録インタビューも流された。大反響を呼んだ「虎に翼」は、女性法律家のパイオニアとなった実在人物をモデルにしたヒロイン・寅子を伊藤沙莉が演じた。女性の権利が顧みられない状況下、寅子