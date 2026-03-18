ＷＢＣグローバルパートナー「伊藤園」とパドレスのフェルナンド・タティス外野（２６）の異色コラボが１８日にＳＮＳで全世界に向けて発信された。きっかけはＷＢＣにドミニカ共和国代表として出場した１０日（日本時間１１日）の１次ラウンド突破を決めたイスラエル戦の試合後の会見だった。２回に満塁弾を放ったタティスは会見で席に着くより先に右手でボトルを持ち上げ、報道陣にボトルを見せながら、敬礼ポーズでニヤリ。