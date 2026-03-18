バレーボール女子日本代表入りを目指す外国籍選手の帰化問題を巡り、日本協会（ＪＶＡ）が国籍変更に関する書類を組織ぐるみで偽造していたことが複数の関係者への取材でわかった。ＪＶＡ側は当該選手の所属クラブからの依頼を受け、帰化に関するプロジェクトチームを設置した。出生国での代表経験があったものの、将来的な日本代表入りを期待して２３年１月に帰化申請の書類を提出。しかし、日本国籍の変更手続きを進める上で